Казанский транспорт удостоен антипремии «Тяжело с татарским»

В рамках празднования 20-летия акции "Мин татарча сөйләшәм" ("Я говорю по-татарски") Всемирный форум татарской молодежи вручил антипремию "Тяжело с татарским" системе общественного транспорта Казани.
Критике подверглась работа Казанского транспортного комитета. Как отметил руководитель форума Райнур Хасанов, несмотря на объявление остановок на трех языках, татарский язык практически отсутствует в цифровых сервисах:
- официальном сайте
- мобильном приложении
- электронных табло в транспорте
- аудиосигналах светофоров
"Проблема не в отдельной организации, а в системном подходе. Использование государственных языков требует комплексного решения", - подчеркнул Хасанов.
Антипремия стала частью масштабного празднования юбилея акции. На сцене театра Камала выступили популярные исполнители, включая Gauga, Tubatay Beats, K3DERT, ALTAN, а также новые имена татарской эстрады.
"Тяжело с татарским" - традиционная номинация, вручаемая организациям, которые, по мнению активистов, недостаточно используют второй государственный язык республики. В прошлые годы "лауреатами" становились различные госучреждения и бизнес-структуры.