Казанский транспорт удостоен антипремии «Тяжело с татарским»

В рамках празднования 20-летия акции "Мин татарча сөйләшәм" ("Я говорю по-татарски") Всемирный форум татарской молодежи вручил антипремию "Тяжело с татарским" системе общественного транспорта Казани.

Критике подверглась работа Казанского транспортного комитета. Как отметил руководитель форума Райнур Хасанов, несмотря на объявление остановок на трех языках, татарский язык практически отсутствует в цифровых сервисах:

официальном сайте

мобильном приложении

электронных табло в транспорте

аудиосигналах светофоров

"Проблема не в отдельной организации, а в системном подходе. Использование государственных языков требует комплексного решения", - подчеркнул Хасанов.

Антипремия стала частью масштабного празднования юбилея акции. На сцене театра Камала выступили популярные исполнители, включая Gauga, Tubatay Beats, K3DERT, ALTAN, а также новые имена татарской эстрады.

"Тяжело с татарским" - традиционная номинация, вручаемая организациям, которые, по мнению активистов, недостаточно используют второй государственный язык республики. В прошлые годы "лауреатами" становились различные госучреждения и бизнес-структуры.