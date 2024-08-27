Казанский ТЮЗ возглавил экс-директор Мензелинского драмтеатра Ильнур Гайниев

Фото: Башинформ, Валерий Шахов

Сегодня в Казанском татарском государственном театре юного зрителя им. Г.Кариева состоялось официальное представление нового директора. Им стал Ильнур Гайниев, сообщает пресс-служба минкульта РТ.

Ильнур Гайниев известен своим успешным опытом руководства Мензелинским государственным татарским драматическим театром имени Сабира Амутбаева, где он проработал с 2020 по 2024 год. За этот период он выпустил 23 спектакля, организовал Всероссийский фестиваль бэби театров «Ләкләк» и Республиканский фестиваль школьных театральных коллективов имени Роберта Шаймарданова.

Кроме того, под его руководством театр реализовал ряд социальных проектов, таких как показ спектаклей на дому для детей-инвалидов.