Казанский ученый рассказал, как узнать расстояние до грозы по молнии

В Татарстане ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Август же в целом, по данным Гидрометцентра РТ, будет соответствовать климатической норме как по температуре, так и по количеству осадков.

Интересным фактом о грозах поделился Тимур Аухадеев, доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ. Он рассказал, как можно рассчитать расстояние до грозы, используя разницу в скорости света и звука.

« Во время грозы сначала мы видим вспышку молнии и через некоторое время слышим раскаты грома. Это «запаздывание» обусловлено разницей в скорости звука и света. Если вы увидели вспышку молнии, посчитайте количество секунд, через которое раздастся гром. Полученное значение умножьте на 330, и вы получите расстояние в метрах от вас до грозы», — рассказал ученый.

Аухадеев также объяснил природу густого тумана, который сегодня утром наблюдали жители некоторых районов Казани. По его словам, туман возник из-за интенсивного охлаждения земли ночью и температурной инверсии, когда температура у земли ниже, чем на высоте.