 Казанский УНИКС на своей площадке обыграл «Нижний Новгород»
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Казанский УНИКС на своей площадке обыграл «Нижний Новгород»

Встреча завершилась со счетом 85:71.

Спорт
16 января 2022  19:46
Автор:
Артур Казанцев

УНИКС обыграл у себя дома «Нижний Новгород» в рамках Единой лиге ВТБ. Матч закончился со счетом 85:71

Казанцы вышли на эту игру после двухнедельного простоя из-за коронавируса у ряда игроков. До матча с нижегородцами УНИКС перенёс три матча подряд в Евролиге. К этому матчу же хозяева смогли набрать необходимое количество игроков. Отсутствовали только Джон Браун III, О Джей Мэйо и Джарелл Брэнтли. 

К игре с казанцами, «Нижний» подошел с одинаковыми показателями побед и поражений (5-5). 

Возможно тот факт, что гости были в лучшей форме они и смогли забрать первую четверть 25:26, однако на большее игроков «Нижнего Новгорода» не хватило. Все оставшиеся три четверти прошли под диктовку хозяев. В этой игре главный тренер казанской команды Велимир Перасович смог попробовать большое количество игроков, свои минуты получили и Вячеслав Зайцев и Артём Комолов, а также Георгий Жбанов. 

Больше всего в составе УНИКСа по традиции набрали Айзея Кэнаан и Марио Хезонья по 20 очков. Ещё 14 добавил Лоренцо Браун. 

Таким образом у казанцев стало 9 побед и 2 поражения в Единой лиге ВТБ. Следующий матч казанцы проведут в Евролиге с «Барселоной» 20 января. 

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