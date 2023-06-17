 Казанский УНИКС продлил контракт с Перасовичем до следующего сезона
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Казанский УНИКС продлил контракт с Перасовичем до следующего сезона

Под руководством тренера УНИКС впервые стал чемпионом России.

Спорт
17 июня 2023  12:45
Автор:
Валерий Саидов

Казанский баскетбольный клуб «УНИКС» продлил контракт с главным тренером Велимиром Перасовичем . Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Хорватский специалист возглавляет клуб с июня 2021-го. За время его руководства УНИКС впервые стал чемпионом Единой Лиги ВТБ и России, взял верх в 7-матчеваом противостоянии у питеровского «Зенита» и выиграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в финальной серии.

Команда клуба во главе с Перасовичем также претендовала на попадание в плей-офф Евролиги.

«Мы не будем снижать планку, чтобы и в дальнейшем достигать крупных успехов и ярких побед в новом сезоне. Будем усердно трудиться, чтобы и дальше поддерживать высокий статус клуба», – отметил Велимир Перасович.

 

 

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