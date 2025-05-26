Казанский ветеран спорта завоевал золото на престижных международных соревнованиях

Александр Плюшкин, посол федерального проекта «Игры долголетия. Жизнелюб» и ветеран общества «Динамо», стал чемпионом Всемирных игр ветеранов спорта в Тайбэе. 70-летний спортсмен из Казани триумфально выступил в составе экипажа по академической гребле в возрастной категории 70+.

Престижные соревнования, которые часто называют «Олимпиадой для ветеранов», проходят с 17 по 30 мая под эгидой Международной ассоциации ветеранов спорта. В этом году в мегаполис Тайваня съехались участники из более чем 100 стран мира.

В золотоносный квартет вместе с Плюшкиным вошли Геннадий Астахов, Андрей Андреев и Сергей Арипов. Как отмечают в городском комитете по спорту, эта победа стала очередным доказательством активного долголетия и высокого уровня подготовки казанских ветеранов спорта.

Всемирные игры ветеранов, проводимые раз в четыре года, объединяют десятки спортивных дисциплин и позволяют спортсменам старшего возраста продолжать соревноваться на международном уровне.