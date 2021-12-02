Водитель, который увез 5-летнего ребенка в троллейбусе, рассказал свою версию ситуации

Казанский водитель рассказал о случившемся с 5-летним ребенком, которого он провез в троллейбусе без родителей. По его словам, мама не заметила, что оставила мальчика в троллейбусе, когда выходила из транспорта, так как смотрела в телефон. Мальчик не плакал, а пассажиры не подавали виду, – сообщил водитель в Telegram-канале «Метроэлектротранса». Как рассказали на предприятии, никаких нарушений со стороны сотрудника совершено не было. Там сообщили, что водителя опросили о случившемся.

«Водитель посмотрел в салон, убедился, что все пассажиры вышли, закрыл дверь и поехал (600 метров). Он видел стоящего на задней площадке ребенка, но подумал, что мальчик выйдет на следующей остановке. При этом ребенок не плакал, пассажиры заметили мать, которая, опомнившись, побежала за троллейбусом, и попросили остановить транспорт», – говорится в сообщении «Метроэлектротранса».



Ранее в соцсетях появилась версия матери ребенка: по ее словам, ее сын остался в троллейбусе, после того, как они с мужем вышли. Водитель не убедился, что все, кто хотел, вышли из салона, закрыл двери и поехал дальше с ребенком внутри. По словам женщины, как только она поняла, что произошло, сразу побежала за троллейбусом, но водитель ехал дальше, игнорируя и бегущую женщину, и пассажиров.



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