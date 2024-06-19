Казанский водоканал продолжает реконструкцию аварийного коллектора в Московском районе

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Город
19 июня 2024  08:42
Автор:
Эндже Гарафиева

В Московском районе Казани продолжаются аварийно-восстановительные работы по замене участка коллектора, построенного еще в 1972 году.

 Фото: © «Казанский Водоканал»

Данный коллектор обеспечивает транспортировку стоков с территории 95 многоквартирных домов, 11 детских садов, 2 школ, 1 больницы и 18 административных зданий части Ново-Савиновского и Московского районов города.

В ходе работ на проспекте Ямашева проводится санация участка трубопровода диаметром 800 мм протяженностью 146 метров от улицы Бондаренко до дома 25 по проспекту Ямашева методом спиральной навивки. Работы проводятся без прекращения предоставления услуг водоотведения для абонентов.

 Фото: © «Казанский Водоканал»

Завершить аварийно-восстановительные мероприятия с последующим благоустройством планируется в третьем квартале 2024 года.

Для оптимизации дорожного движения и в связи с высоким уровнем стоков в коллекторе в дневное время, работы по санации ведутся в ночное время.

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