«Казанский Водоканал» вложит 6,2 млн рублей в ремонт снегоплавильных камер

Казанское МУП «Водоканал» объявило тендер на проведение ремонтных работ в снегоплавильных пунктах города. Согласно материалам закупки, опубликованным на портале госзакупок, на ремонт будет выделено 6,2 млн рублей.

Речь идет о замене щитов покрытия снегоприемных камер в снегоплавильных пунктах, расположенных на улицах Портовая, Несмелова, Васильченко и Воровского.

«Водоканал» планирует профинансировать ремонтные работы самостоятельно, а их завершение запланировано на 40 дней после подписания договора с подрядчиком.

К слову, в прошлом зимнем сезоне в Казани действовало семь снегоплавильных пунктов, оборудованных 14 приемными камерами для плавки снега. Они располагались на улицах Васильченко, Короленко, Несмелова, Портовая, Крутовская, Аделя Кутуя и проспекте Победы.

Ранее мы писали, что в преддверии зимнего сезона «Казанский Водоканал» проводит масштабные работы по подготовке снегоплавильных пунктов к работе. Сотрудники предприятия осуществляют очистку камер от песка и мусора, а также проводят регламентные работы по проверке и ремонту оборудования.