Казанский хирург-онколог Александр Тимофеев: В борьбе с раком всегда есть место и чуду

Порою тяжелые онкобольные вопреки всему побеждают болезнь, а кто-то упускает драгоценное время, лечась по советам в интернете. Об этом и многом другом «КВ» рассказал хирург-онколог Республиканского клинического онкодиспансера Минздрава РТ Александр Тимофеев, который спасает жизни вот уже почти 40 лет.

Фото предоставлено Александром Тимофеевым

Многое зависит от духа пациента

- Самое страшное в онкологии - не диагноз, а стадия, - начал Александр Алексеевич. - Увидел подозрительное пятнышко или родинку, которая растет или меняется, а, может, кровоточит? Сразу же идите к врачу. Периодически осматривайте себя: нет ли чего-то подозрительного? А с появлением активного солнца используйте солнцезащитный крем. Но как у нас часто происходит? Люди видят все эти странные пятнышки, но надеются на авось: само как-нибудь рассосется. И по врачам нет времени ходить, и в очередях сидеть тоже. И порою «растят» эту онкологию по 10 - 20 лет и даже больше.

Однажды в очереди в свой кабинет заметил мужчину, который даже без осмотра выглядел как тяжелый онкобольной. Белое анемичное лицо. На вид этому пациенту было лет 90. Удивился, когда узнал, что ему 60 с копейками. Когда же мужчина зашел ко мне, я почувствовал запах гниения. Лет 10 - 15 назад у него на спине появилось новообразование, которое с годами росло. Мужчина не придавал этому значения, ведь его особо ничего не беспокоило. Однако в последнее время новообразование начало кровоточить, что доставляло пациенту некоторые неудобства - одежда пачкалась. И пришел он обвернутый простыней, которая была насквозь пропитана кровью. Мы сразу же повели пациента в перевязочную, где отмочили перекисью эту простыню и отлепили ее. Ничего подобного в жизни я не видел! Больше половины спины - раковая опухоль! Причем в виде сердечка. Мужчине этому делали пересадку кожи, много лечили. Столько сложностей он устроил себе и врачам! К счастью, пациент этот выжил. Таких запущенных, конечно, единицы. А вот тех, кто с третьей и четвертой стадией рака живет вопреки всем прогнозам, достаточно. Вот, к примеру, одного мужчину с меланомой третьей стадии я оперировал еще на заре своей карьеры. У него было несколько операций, метастазы в разные органы, всякие осложнения. По статистике, он давно должен был умереть, но прошло уже почти 40 лет, а он жив, недавно его видел. В то время как его младший брат, здоровый и успешный, погиб в несчастном случае лет 10 назад.

Чем дольше я работаю, тем больше убеждаюсь, что в жизни масса вещей, которые не поддаются объяснению с точки зрения официальной медицины. А еще очень многое зависит от духа пациента. Меня восхищает одна наша пациентка. У нее было семь разных меланом, метастазы в головной мозг и еще масса всего. Прошла она и через нарушение речи. Был период, когда эта женщина мычала. И тем не менее она просто боец! В гололед одна с палками приходит на прием. Ей уже за 70, и она лет 15 борется с раком, при этом активна и не унывает.

Стал врачом из-за любви к сестренке

Родился я в Казани. Родители были детьми войны, эвакуированными из других городов. Папа из блокадного Ленинграда, мама из Воронежа. Папа ушел из жизни пару лет назад из-за осложнений ковида. Мама болеет, ухаживаем за ней. Моя сестренка младше меня на 10 лет. В детстве она была очень болезненной. Из-за сильной любви к ней я и захотел стать врачом, чтобы ее лечить. Здоровье у нее с возрастом, кстати, поправилось. Еще старшая сестра мамы говорила: «В семье должен быть врач. Сашка, иди во врачи». Учился я в школе №18, английский язык неплохо знаю. И действительно, поступил в медицинский на хирурга. Затем пошел в онкологи, работаю с 1984 года - всю жизнь на одном месте. И знаете, ни грамма не пожалел. Онкология - необъятная область, это целая вселенная. Столько разных видов рака открыли! Но больше всего в профессии врача мне нравится помогать людям. И еще я пришел к выводу, когда ты делаешь добро, не нужно ждать благодарности. Ведь некоторые люди вообще не понимают, что ты их спас.

Вот был у меня недавно в некотором роде курьезный случай. У пациентки была первая стадия рака, но на маммографии не видели опухоль. Я настоял на операции. Ее прооперировали, грудь сохранили, химиотерапия не требовалась. А она приходит с претензиями: «Всем операции делали, какие-то таблетки дали, химиотерапию провели, а меня вы недолечили, видимо! Я ведь такая же гражданка РФ, у меня тоже есть полис». Я опешил. Ну как на базаре! Здесь недовесили, тут обманули… Говорю: «Так вам прыгать от счастья надо, что быстро и легко все прошло!» Объясняю - не понимает… Но таких случаев мало. В основном люди уже в операционной благодарят.

Хотя профессия, конечно, непростая. Кого-то нужно подбодрить, успокоить. Мы не говорим пациенту, что он угасает. Человеку нужно дать надежду. И вот днем ты бодрый и улыбчивый доктор, который шутит и вселяет надежду, а к вечеру - выжатый лимон. Именно поэтому в нашей сфере без юмора не выжить. У нас тоже комичные ситуации бывают. В операционной, когда пациенты отходят от наркоза, чего только не говорят! (Улыбается. - Прим. автора.)

Чуть не подрались из-за наследства

Радуюсь, когда у моих пожилых пациентов хорошие дети и внуки. Они с ними везде ходят, помогают, берегут. И как разрывается душа при виде одиноких стариков. Полуглухие, полуслепые, им говоришь что-то, а они это тут же забывают. И сопровождать их возможности нет. За кем-то прикреплен соцработник, но это же чужой человек. Хотя и родственники бывают хуже врагов. В моей памяти осталась одна жуткая история. От рака умирал мужчина лет 50. Всю жизнь он тяжело работал, чтобы обеспечить себе и близким безбедную жизнь. Заработал несколько квартир, машин, имел накопления. И вот когда, казалось бы, цели достигнуты и можно начать жить… "прилетел" диагноз. И все. За пару месяцев он сгорел. Так вот, около его постели бывшая и нынешняя жена подрались из-за всех его квартир и машин! Он смотрел на это все, и ему было противно. Для чего работал всю жизнь? Этот случай был еще в начале моей врачебной практики. Тогда я понял, что нужно жить сегодняшним днем, не особо откладывая что-то на завтра. Вот есть у тебя красивая одежда - носи ее сейчас. Наслаждайся каждым кусочком жизни, каждым мгновением. Потому как любому в любой момент может «прилететь».

Еще я понял, что нужно делать добро, ведь оно, как и зло, возвращается. В молодости мы с женой ездили в Сицилию. Попали под жуткую грозу и ливень, потерялись, автобус свой пропустили. Вокруг никого. Вдруг едет человек на автомобиле. Жена прям на капот ему бросилась - наш единственный шанс на спасение! Когда же этот человек нас отвез в гостиницу, я ему дал денег, а он отказался. Он просто так добро сделал. Это правильно, в том числе и в нашей сфере. Никогда не надо наживаться на горе других. Помочь больному - дело святое. Но он и сам должен хотеть жить, выздороветь.

Чем заканчивается лечение по интернету

Страшно, когда человек уходит в интернет и пытается самостоятельно лечиться. Кто-то мухоморы ест, а некоторые ходят по шарлатанам. Ничем хорошим, скажу я вам, такое не заканчивается. Человек вскоре погибает, хотя мог бы жить долго. К нам приходят ведь в основном те, кто верит в традиционное лечение. Чуть меньше пациентов, которые вдруг передумали лечиться народными методами. Тогда у них появляется шанс.

А вообще, это распространенный миф, что рак всегда заканчивается смертью. Не надо бояться онкологии. Люди, как видите, живут с этим диагнозом долго и счастливо, а кто-то и вовсе вопреки всему. Мы не Господь Бог, чтобы знать, как повернется судьба человека. В борьбе с раком всегда есть место чуду. Но, повторюсь, очень часто люди уходят из жизни из-за запущенной болезни, потому что не пришли вовремя к врачу. Любите себя и свое тело, заботьтесь о нем, и тогда вы будете вознаграждены длинной и активной жизнью.