Казанский юридический институт Университета прокуратуры РФ открыл двери для первых студентов

В Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоялась торжественная церемония вручения студенческих билетов первому набору студентов Казанского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ.
Это знаковое событие для Татарстана, так как ранее филиал университета осуществлял только повышение квалификации, а теперь, благодаря поддержке руководства республики, впервые запустил программу бакалавриата для 25 студентов.
Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин подчеркнул, что впервые будут подготовлены собственные, полноценные кадры юриспруденции, которые будут трудиться в органах следствия, прокуратуры, МВД.
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев отметил, что филиал будет специализироваться на подготовке специалистов в сфере цифровизации прокурорской деятельности и борьбе с киберпреступностью.