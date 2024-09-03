Казанский юридический институт Университета прокуратуры РФ открыл двери для первых студентов

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Республика
3 сентября 2024  10:29
Автор:
Эндже Гарафиева

В Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоялась торжественная церемония вручения студенческих билетов первому набору студентов Казанского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ.

 Фото: © Татар-информ

Это знаковое событие для Татарстана, так как ранее филиал университета осуществлял только повышение квалификации, а теперь, благодаря поддержке руководства республики, впервые запустил программу бакалавриата для 25 студентов.

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин подчеркнул, что впервые будут подготовлены собственные, полноценные кадры юриспруденции, которые будут трудиться в органах следствия, прокуратуры, МВД.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев отметил, что филиал будет специализироваться на подготовке специалистов в сфере цифровизации прокурорской деятельности и борьбе с киберпреступностью.

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