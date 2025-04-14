Казанский «Зенит» сразится с питерцами в финале

Сегодня вечером состоится главный матч сезона среди мужских команд — казанский «Зенит» встретится с петербургским клубом в решающем противостоянии.

Для обеих команд это не первый финальный поединок. В 2020 году казанцы уже побеждали соперников со счётом 3:0 в финале Кубка России.

Особый интерес вызывает тренерский поединок: питерскую команду возглавляет Владимир Алекно, который ранее привёл казанский «Зенит» к 29 титулам, включая пять побед в Лиге чемпионов.

Финальная встреча обещает быть напряжённой и зрелищной. Болельщики с нетерпением ждут, какая из команд возьмёт верх в этом принципиальном матче.