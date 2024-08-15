Казанским родителям дали советы, как выбрать идеальную школьную форму для первоклассника

Выбор школьной формы – важный этап подготовки ребенка к школе, считает завкафедрой дизайна и национальных искусств КФУ Венера Юмагулова.

Эксперт советует отдавать предпочтение одежде отечественных производителей и делать ставку на многокомплектность: учитывая переменчивый климат, важно иметь как легкие, так и утепленные варианты одежды. Девочкам подойдут жакеты, юбки или сарафаны, водолазки и блузки, а мальчикам – брюки, пиджаки и жилеты.

Школьная форма должна быть не только модной, но и удобной, соответствовать санитарным нормам и быть выполнена преимущественно из натуральных тканей. В качестве альтернативы хлопку эксперт рекомендует трикотаж – он практичен, не мнется и хорошо сочетается с другими материалами.

Не стоит бояться покупать одежду «на вырост»: современные модели шьются более свободными, а манжеты на рукавах и брюках позволяют регулировать длину.

Среди актуальных трендов – одежда из твида. Этот материал практичен, выглядит нарядно и позволяет отойти от скучных однотонных вариантов. Завершить образ помогут классические белые банты.