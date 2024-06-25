Казанским студентам планируют повысить стипендию

В Кабинете министров Татарстана прошел брифинг, посвященный новой приемной кампании в вузы республики. Глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин и ректоры ведущих университетов рассказали о ее особенностях и ответили на вопросы, волнующие абитуриентов.

Особое внимание, конечно же, приковано к приемной кампании в Казанском федеральном университете – флагмане высшего образования Татарстана. По словам ректора КФУ Ленара Сафина, в этом году вуз готов принять на первый курс порядка 16 тысяч человек.

Большое внимание университет уделяет поддержке талантливой молодежи. В КФУ действует программа поощрения высокобалльников и победителей олимпиад. Поступившие в вуз в 2024 году талантливые студенты смогут рассчитывать на единовременную стипендию в размере до 300 тысяч рублей.

Кроме того, в новом учебном году КФУ планирует продолжить практику повышенных стипендий для отличников. Напомним, что в 2023 году благодаря решению ректора университета выплаты отличникам были увеличены до 5000 рублей, что положительно сказалось на успеваемости – количество студентов, обучающихся на отлично, выросло на 10%.

В этом году повышенные стипендии будут получать и студенты ряда других специальностей, в том числе радиофизики, астрономии и прикладной математики и информатики.