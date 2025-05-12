Казанских отелях ввели халяль-меню к международному форуму

В преддверии XVI Международного экономического форума «Россия – исламский мир» (KazanForum) в казанских отелях организовали специальное питание для гостей из мусульманских стран. Как сообщила директор по развитию туризма Дарья Санникова, все гостиницы, принимающие участников форума, оснащены необходимой мусульманской атрибутикой и предлагают халяльное меню.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул значимость предстоящего события: «В прошлом году форум собрал 20 тысяч участников из 87 стран. Интерес к сотрудничеству с исламским миром продолжает расти, и мы сделаем все для комфортного пребывания гостей».

Форум пройдет с 13 по 18 мая, ожидая рекордное число участников. Организаторы уделили особое внимание не только деловой программе, но и инфраструктурной подготовке города, включая благоустройство территорий вокруг отелей.