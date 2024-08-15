Казанское кафе «Азу» закрыли из-за антисанитарии и массового отравления

Кафе «Азу» на улице Петербургской в Казани закрыто из-за антисанитарии и массового отравления посетителей. После посещения заведения с признаками отравления к врачам обратились шесть человек.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в ходе проверки в кафе были выявлены грубые нарушения санитарных норм: обработка продуктов на одних и тех же поверхностях, нарушение условий хранения продуктов, антисанитария в помещениях, отсутствие медосмотров у сотрудников.

Лабораторные исследования подтвердили наличие бактерий группы кишечной палочки в 11 пробах пищевой продукции и семи смывах с поверхностей. В одной из проб готового блюда была обнаружена сальмонелла.