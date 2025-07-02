Казанское метро перешло на летний режим работы

Казанский метрополитен перешел на летний график движения поездов. В часы пик по будним дням теперь курсирует 10 составов с интервалом 5 минут 33 секунды вместо обычных 11 поездов. Планируется, что такой режим будет действовать до 25 августа, сообщается на сайте мэрии Казани.

Как пояснили в МУП «Метроэлектротранс», изменение графика связано с традиционным летним снижением пассажиропотока из-за отпусков, каникул и уменьшения деловой активности. Осенью метро вернется к обычному расписанию с 11 составами в час пик.

Параллельно в метрополитене продолжаются работы по обновлению инфраструктуры. За последние две недели на станциях «Горки», «Аметьево» и «Яшьлек» рабочие заменили 540 метров предупредительных желтых полос.