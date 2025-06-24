Казанское метро переходит на летний режим работы с 1 июля

С 1 июля 2025 года столичная подземка начинает работать по облегченному графику, адаптированному под летний сезон. Как сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс», изменения связаны с традиционным снижением пассажиропотока в теплый период года.

В будние дни в часы пиковой нагрузки (с 7:30 до 9:30 утра и с 17:00 до 19:00 вечера) на линии будет курсировать 10 составов вместо обычных 11. Интервал между поездами увеличится с 5 до 5 минут 33 секунд. Такой режим сохранится до конца августа.

Сезонное расписание вводится с учетом нескольких факторов: массового отпускного периода у взрослого населения, летних каникул у школьников и студентов, а также общего сокращения деловой активности в городе. Для сравнения: в осенне-зимний период метрополитен усиливает перевозки, увеличивая количество составов для быстрой разгрузки переполненных платформ.

«Летний график — это стандартная практика для всех крупных метрополитенов страны, — поясняют в транспортном предприятии. — Он позволяет оптимизировать расходы без ущерба для качества обслуживания пассажиров».

Ожидается, что 25 августа казанская подземка вернется к обычному режиму работы с увеличенным количеством составов в часы пик. В пресс-службе напомнили, что даже в летний период метро остается самым быстрым и надежным видом транспорта в столице Татарстана.