В казанском метро прошли учения по отработке угрозы взрыва

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Город
28 мая 2024  14:26
Автор:
Эндже Гарафиева

На станции метро «Суконная Слобода» прошли учебно-тренировочные мероприятия. Персонал отрабатывал действия при угрозе взрыва. В учениях принимали участие сотрудники МУП «Метроэлектротранс», полиция и кинологическая служба.

 Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Согласно сценарию, на станции был обнаружен посторонний предмет, после чего произошел сильный хлопок с выделением дыма, что привело к условному ранению одного человека. Учения проверяли работу персонала метрополитена и взаимодействие различных служб.

 Фото: Метроэлектротранс

Полиция оперативно огородила место происшествия и вызвала кинолога. Медицинский работник оказал первую помощь пострадавшему и передал его бригаде скорой помощи. 

Готовность служб к реагированию на происшествия в Казанском метрополитене подтвердили.

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