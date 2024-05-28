В казанском метро прошли учения по отработке угрозы взрыва

На станции метро «Суконная Слобода» прошли учебно-тренировочные мероприятия. Персонал отрабатывал действия при угрозе взрыва. В учениях принимали участие сотрудники МУП «Метроэлектротранс», полиция и кинологическая служба.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Согласно сценарию, на станции был обнаружен посторонний предмет, после чего произошел сильный хлопок с выделением дыма, что привело к условному ранению одного человека. Учения проверяли работу персонала метрополитена и взаимодействие различных служб.

Фото: Метроэлектротранс

Полиция оперативно огородила место происшествия и вызвала кинолога. Медицинский работник оказал первую помощь пострадавшему и передал его бригаде скорой помощи.

Готовность служб к реагированию на происшествия в Казанском метрополитене подтвердили.