Казанское суворовское училище отметило 80-летие

news_top_970_100
Город
6 сентября 2024  13:43
Автор:
Эндже Гарафиева

Восемь десятилетий славной истории, тысячи выпускников, посвятивших себя служению Отечеству — в Казани торжественно отметили 80-летний юбилей суворовского военного училища. Это учебное заведение, основанное в тяжелые годы Великой Отечественной войны, по-прежнему играет важнейшую роль в подготовке будущих защитников страны.

 Фото: © пресс-служба Раиса РТ

В праздничных мероприятиях приняли участие высокие гости, ветераны училища, педагоги и, конечно же, сами суворовцы, пишет пресс-служба Раиса РТ. Рустам Минниханов и главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков поздравили коллектив училища с юбилеем, отметив его неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения.

 Фото: © пресс-служба Раиса РТ

В честь юбилея училище удостоено высокой награды — ордена Почета. Эта награда — знак признания заслуг коллектива, который сохраняет и приумножает славные традиции суворовского братства.

Особо подчеркивалось, что выпускники училища с честью выполняют свой долг, в том числе в зоне проведения специальной военной операции, проявляя мужество, стойкость и верность присяге.

Руководство республики заверило, что и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку училищу, развитию его материально-технической базы, создавая все условия для качественного образования и воспитания будущих защитников Родины.

 Фото: © пресс-служба Раиса РТ

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Легенда о любви на сцене театра Тинчурина: премьера 91-го сезона
В Татарстане скончалась известная журналистка Лиза Нурлыева
Премьер-министр Армении посетит саммит БРИКС в Казани
Что успел сделать Пушкин в Казани за три дня
В Казани обновят свыше 60 км теплосетей
В Казани обновят свыше 60 км теплосетей
Минниханов заявил, что Татарстан должен выйти на ВРП в 5 трлн рублей
В Казани представили эскизы дворянских гербов, созданных внуком Александра Пушкина
Аграрии Татарстана собирают урожай сахарной свеклы