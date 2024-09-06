Казанское суворовское училище отметило 80-летие

Восемь десятилетий славной истории, тысячи выпускников, посвятивших себя служению Отечеству — в Казани торжественно отметили 80-летний юбилей суворовского военного училища. Это учебное заведение, основанное в тяжелые годы Великой Отечественной войны, по-прежнему играет важнейшую роль в подготовке будущих защитников страны.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

В праздничных мероприятиях приняли участие высокие гости, ветераны училища, педагоги и, конечно же, сами суворовцы, пишет пресс-служба Раиса РТ. Рустам Минниханов и главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков поздравили коллектив училища с юбилеем, отметив его неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

В честь юбилея училище удостоено высокой награды — ордена Почета. Эта награда — знак признания заслуг коллектива, который сохраняет и приумножает славные традиции суворовского братства.

Особо подчеркивалось, что выпускники училища с честью выполняют свой долг, в том числе в зоне проведения специальной военной операции, проявляя мужество, стойкость и верность присяге.

Руководство республики заверило, что и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку училищу, развитию его материально-технической базы, создавая все условия для качественного образования и воспитания будущих защитников Родины.