 Казанское художественное училище откроет школу креативных индустрий за 58 млн рублей
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Казанское художественное училище откроет школу креативных индустрий за 58 млн рублей

Художественное училище имени Фешина выиграло государственный грант.

Республика
21 декабря 2021  10:10
Автор:
Николай Лукоянов

Казанское художественное училище имени Фешина  выиграло государственный грант в размере 58 млн рублей. На эти деньги училище планирует создать школу креативных индустрий, сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова на итоговой пресс-конференции.

«Российская Федерация дает 58 млн [рублей] на закупку оборудования для создания школы креативных индустрий на базе Казанского художественного училища имени Фешина», — рассказала она журналистам.

По ее словам, в этом году республика подала 487 заявок на гранты Президента РФ в сфере культуры (культурных инициатив), тем самым заняв четвертое место среди всех регионов страны по колличеству заявок.

По колличеству победителей республика заняла второе место.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 12 859 владельцев малого, среднего бизнеса и некоммерческих организаций подали заявления на получение грантов за нерабочие дни. Больше 8 тыс. предпринимателей уже получили гранты в размере 700 тыс. рублей.

 

 

 

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