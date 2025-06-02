Казанского пенсионера обманули на 2,985 млн рублей

65-летний житель Казани стал жертвой мошенничества и потерял 2,985 миллиона рублей. Злоумышленники, представляясь работниками различных государственных служб, убедили пенсионера перевести все свои сбережения на «безопасные» счета, сообщает МВД по РТ.

Пенсионеру несколько дней подряд звонили неизвестные, выдавая себя за сотрудников коммунальных служб и Роскомнадзора. Сначала они спрашивали показания электросчетчиков, а затем один из них заявил, что с его счета были переведены деньги на нужды ВСУ. После этого мошенник, представившись следователем, начал угрожать пенсионеру уголовной ответственностью и рекомендовал перевести деньги на «безопасные» счета.

Испугавшись последствий, пенсионер перевел 2,985 миллиона рублей на указанные мошенниками счета. Позже, осознав, что его обманули, он обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, правоохранители выяснили, что номера телефонов мошенников зарегистрированы в Башкирии, Пермском крае и Кировской области.