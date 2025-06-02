Казанского пенсионера обманули на 2,985 млн рублей

news_top_970_100
Город
2 июня 2025  18:41
Автор:
Владислав Косолапкин

65-летний житель Казани стал жертвой мошенничества и потерял 2,985 миллиона рублей. Злоумышленники, представляясь работниками различных государственных служб, убедили пенсионера перевести все свои сбережения на «безопасные» счета, сообщает МВД по РТ.

Пенсионеру несколько дней подряд звонили неизвестные, выдавая себя за сотрудников коммунальных служб и Роскомнадзора. Сначала они спрашивали показания электросчетчиков, а затем один из них заявил, что с его счета были переведены деньги на нужды ВСУ. После этого мошенник, представившись следователем, начал угрожать пенсионеру уголовной ответственностью и рекомендовал перевести деньги на «безопасные» счета.

Испугавшись последствий, пенсионер перевел 2,985 миллиона рублей на указанные мошенниками счета. Позже, осознав, что его обманули, он обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, правоохранители выяснили, что номера телефонов мошенников зарегистрированы в Башкирии, Пермском крае и Кировской области.

news_right_column_240_400
Новости
Казанского пенсионера обманули на 2,985 млн рублей
Татарстан сократил объемы вредных выбросов при росте экономики
Татарстан обеспечит жильем 450 детей-сирот до конца 2025 года
Мортовская больница в Елабужском районе ремонтируется в рамках нацпроекта
Шамиль Хуснутдинов покидает пост директора казанского «Рубина»
В Татарстане модернизируют трассу Альметьевск – Муслюмово
В Казани запланировано благоустройство семи общественных пространств в 2025 году
Татарстан запускает масштабную экологическую проверку автотранспорта