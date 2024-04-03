В казанском онкодиспансере провели первую операцию по нейрохирургии

У 62-летнего пациента казанского онкодиспансера метастазы повредили часть поясничной области. Ему был поставлен диагноз – патологический перелом первого поясничного позвонка.

В РКОД провели транспедикулярную фиксацию. Эта операция помогает зафиксировать позвонки в правильном положении благодаря специальным металлическим конструкциям. Хирургическое вмешательство проходило руками мультидисциплинарной бригады в составе нейрохирургов и онкологов.

Операция на позвоночнике широко применяется в нейрохирургии и ортопедии, однако ее проведение у пациентов с раком – нечто новое, заметили в пресс-службе РКОД.