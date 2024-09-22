Казанскому СК «КОС-Синтез» исполняется 50 лет

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Ватерполисты столицы Татарстана отпразднуют юбилей 29 сентября. В рамках празднования этого события было решено провести матч среди ветеранов клуба.

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции первый заместитель министра спорта Халил Шайхутдинов и генеральный директор СК «КОС-Синтез» Максим Осмоловский.

- 50 лет - это отличная дата, это множество побед наших ватерполистов, огромный вклад в историю спортивной отрасли нашей республики, - отметил Халил Шайхутдинов. - В прошлом сезоне команда сделала золотой дубль: выиграла сначала чемпионат страны, а затем и Кубок России. Позвольте поблагодарить тренеров, спортсменов за вклад в развитие спорта и физкультуры в нашей республике, поблагодарить все поколения ватерполистов, которые начали развивать этот вид спорта, сохранили его, а сейчас приумножают наши победы.

Ожидается, что для участия в матче ветеранов между казанским «Синтезом» и московским «Востоком» приедут ватерполисты со всей страны. Среди них есть не только игроки, закончившие карьеру, но и заслуженные тренеры и даже судьи.

- Уверен, будет очень интересно и здорово, - поделился Максим Осмоловский. - В этот же день пройдет встреча ветеранов, бывших игроков команды, которые также съедутся и из других городов.

Кстати, зрители матча смогут получить автографы игроков казанского «Синтеза».

Максим Осмоловский рассказал о подготовке клуба к новому спортивному сезону. Первую игру «Синтезу» предстоит сыграть уже 25 сентября. Последнюю неделю команда провела в ежедневных тренировках на предсезонных сборах в Астрахани.

- Что касается настроя на сезон, то у нас не может быть других задач с таким финансированием и таким подходом к чаяниям команды, - подчеркнул Максим Осмоловский.

