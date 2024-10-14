Казаньоргсинтез опроверг причастность к черному клубу дыма над Казанью

В социальных сетях появились сообщения от жителей Казани, встревоженных появлением черного дыма над промышленной зоной города. Однако, как заверили представители «Казаньоргсинтез», к их предприятию этот инцидент не имеет отношения.

«Сообщения о черном дыме в промышленной зоне Казани, которые появляются в социальных сетях, не имеют отношения к «Казаньоргсинтезу», – говорится в сообщении предприятия.

На крупнейшем нефтехимическом заводе Татарстана все технологические процессы идут в штатном режиме, никаких аварийных ситуаций не зафиксировано. В настоящее время выясняется источник задымления и причины его возникновения.