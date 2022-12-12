 «Казаньоргсинтез» посетил 500 промышленный турист
news_header_top_970_100

«Казаньоргсинтез» посетил 500 промышленный турист

Предприятие открыло двери для казанцев, чтобы развеять мифы о неприятных запахах в воздухе на близлежащих территориях и другие.

Город
12 декабря 2022  17:24
Автор:
Роза Габитова

На экскурсию в предприятие «Казаньоргсинтез» пришел 500 промышленный турист. Им стал студент 4 курса факультета нефти и нефтехимии Казанского национального исследовательского технологического университета Александр Маркелов. Об этом сообщает пресс-служба компании «СИБУР».

«Юбилейный» гость был определен с помощью лотереи. Организаторы экскурсии предложили туристам вытянуть жетоны с номером. Победителю вручили приз из переработанного пластика.

Ранее «КВ» сообщали, что «Казаньоргсинтез» будет проводить экскурсии для школьников, студентов учителей и других жителей города. 

Решение открыть двери для посторонних было принято для того, чтобы развеять мифы и стереотипы о неприятных запахах в воздухе на близлежащих территориях, свечении ночью в районе предприятия и другие, а также показать, что нефтегазохимическая отрасль безопасная и экологичная.

 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани определили участок под строительство крематория — проект представят на Инвестсовете РТ
«Казаньоргсинтез» посетил 500 промышленный турист
Алсу снова 15. Певица в образе набоковской Лолиты останется «одна дома» в новогоднем фильме ТНТ
В бугульминском СИЗО №3 появились новые камеры для несовершеннолетних
В Казани пьяный мужчина ударил женщину-таксиста и угнал ее автомобиль
Молодые специалисты агропромышленного комплекса приглашаются на конкурс профмастерства
В Татарстане при столкновении Volkswagen и «ВАЗа» пострадали дети
The Washington Post: В Татарстане Иран может построить завод по производству беспилотников