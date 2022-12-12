«Казаньоргсинтез» посетил 500 промышленный турист

На экскурсию в предприятие «Казаньоргсинтез» пришел 500 промышленный турист. Им стал студент 4 курса факультета нефти и нефтехимии Казанского национального исследовательского технологического университета Александр Маркелов. Об этом сообщает пресс-служба компании «СИБУР».

«Юбилейный» гость был определен с помощью лотереи. Организаторы экскурсии предложили туристам вытянуть жетоны с номером. Победителю вручили приз из переработанного пластика.

Ранее «КВ» сообщали, что «Казаньоргсинтез» будет проводить экскурсии для школьников, студентов учителей и других жителей города.

Решение открыть двери для посторонних было принято для того, чтобы развеять мифы и стереотипы о неприятных запахах в воздухе на близлежащих территориях, свечении ночью в районе предприятия и другие, а также показать, что нефтегазохимическая отрасль безопасная и экологичная.