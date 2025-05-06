Казахстанская делегация почтила память героев Великой Отечественной войны в Казани

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Город
6 мая 2025  10:18

6 мая в парке Победы Казани состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню делегацией Казахстана во главе с Генеральным консулом Ерланом Искаковым. Мероприятие прошло в рамках празднования 80-летия Победы, передает «Татар-информ».

«9 Мая – наш общий священный праздник, – подчеркнул Искаков. – Казахстанцы вместе с другими народами СССР внесли неоценимый вклад в Победу». Генконсул напомнил, что недавно участвовал в акции «Сад памяти» в Высокогорском районе Татарстана.

В годы войны Казахстан направил на фронт 1,2 миллиона бойцов, более 500 из которых стали Героями Советского Союза. Республика стала важнейшим тыловым центром – девять из десяти пуль отливались из казахстанского свинца.

«Наш народ гордится своим вкладом в общую Победу, – отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. – Мы всегда будем чтить память героев, сражавшихся плечом к плечу с братскими народами».

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