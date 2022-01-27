Казахстанский клуб «Аксу» обвинил «Рубин» в плагиате и потребовал Кварацхелию

Футбольный клуб «Аксу», выступающий в казахстанской Премьер-лиге, обвинил «Рубин» в воровстве их идеи. Об этом в комментариях в Instagram-аккаунте казанского клуба написали как болельщики, так и представители «Аксу».

Дело в том, что вчера «Рубин» объявил о приобретении в аренду игрока московского ЦСКА Константина Кучаева. Для этого SMM-служба казанского клуба выложила видео в свои соцсети, на котором на игровом автомате дважды выпадает «проигрышная» комбинация. Сначала на экране появляются два Сутормина и 50 тыс. рублей, а после — два Дзюбы и одна клубника. После этого слот-машина все же выдает выигрыш с тремя Кучаевыми.





Оказалось, что на прошлой неделе при презентации нового главного тренера аналогичный ролик вышел и у клуба из казахстанской Премьер-лиги «Аксу». На экране игрового автомата сначала выпадают Гвардиола, Клопп и Альберто Риера, затем — Тухель и два Милоша Крушчича. С третьей попытки выпадает джекпот в виде украинского тренера Руслан Костышина, который и стал новым главным тренером команды.





В ответ на это представители «Аксу» со своего официального Instagram-аккаунта написали в комментариях под публикацией «Рубина»: «Отдайте нам Кварацхелию, и мы закроем глаза на плагиат идеи». Казанский клуб коллегам из Казахстана пока никак не ответил.