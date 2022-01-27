 Казахстанский клуб «Аксу» обвинил «Рубин» в плагиате и потребовал Кварацхелию
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Казахстанский клуб «Аксу» обвинил «Рубин» в плагиате и потребовал Кварацхелию

Казанская команда ситуацию пока никак не комментирует.

Город
27 января 2022  15:51

Футбольный клуб «Аксу», выступающий в казахстанской Премьер-лиге, обвинил «Рубин» в воровстве их идеи. Об этом в комментариях в Instagram-аккаунте казанского клуба написали как болельщики, так и представители «Аксу». 

Дело в том, что вчера «Рубин» объявил о приобретении в аренду игрока московского ЦСКА Константина Кучаева. Для этого SMM-служба казанского клуба выложила видео в свои соцсети, на котором на игровом автомате дважды выпадает «проигрышная» комбинация. Сначала на экране появляются два Сутормина и 50 тыс. рублей, а после — два Дзюбы и одна клубника. После этого слот-машина все же выдает выигрыш с тремя Кучаевыми.
 


Оказалось, что на прошлой неделе при презентации нового главного тренера аналогичный ролик вышел и у клуба из казахстанской Премьер-лиги «Аксу». На экране игрового автомата сначала выпадают Гвардиола, Клопп и Альберто Риера, затем — Тухель и два Милоша Крушчича. С третьей попытки выпадает джекпот в виде украинского тренера Руслан Костышина, который и стал новым главным тренером команды. 
 


В ответ на это представители «Аксу» со своего официального Instagram-аккаунта написали в комментариях под публикацией «Рубина»: «Отдайте нам Кварацхелию, и мы закроем глаза на плагиат идеи». Казанский клуб коллегам из Казахстана пока никак не ответил.

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Казахстанский клуб «Аксу» обвинил «Рубин» в плагиате и потребовал Кварацхелию