Каждую неделю жители Казани теряют 20-30 млн рублей из-за мошенников

Телефонные аферисты добрались до Telegram и выманивают у казанцев миллионы рублей, выдавая себя за руководителей. В полиции бьют тревогу, ведь еженедельно жители республики переводят мошенникам от 20 до 30 миллионов.

Схема обмана проста. Так, мошенники создают фейковый аккаунт в Telegram, используя имя и фото руководителя компании, а затем пишут сотрудникам с просьбами о переводе денег. Под предлогом проверок, утечки данных или срочных платежей аферисты выманивают крупные суммы.

В МВД Татарстана подтверждают рост подобных преступлений. Мошенники используют разные сценарии. Они запугивают проверками, просят перевести деньги на «нужды компании», рассказывает Рафаэль Мусаев, заместитель начальника отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ.

Как защититься от мошенников в Telegram: