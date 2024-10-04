Каждую неделю жители Казани теряют 20-30 млн рублей из-за мошенников

Телефонные аферисты добрались до Telegram и выманивают у казанцев миллионы рублей, выдавая себя за руководителей. В полиции бьют тревогу, ведь еженедельно жители республики переводят мошенникам от 20 до 30 миллионов.
Схема обмана проста. Так, мошенники создают фейковый аккаунт в Telegram, используя имя и фото руководителя компании, а затем пишут сотрудникам с просьбами о переводе денег. Под предлогом проверок, утечки данных или срочных платежей аферисты выманивают крупные суммы.
В МВД Татарстана подтверждают рост подобных преступлений. Мошенники используют разные сценарии. Они запугивают проверками, просят перевести деньги на «нужды компании», рассказывает Рафаэль Мусаев, заместитель начальника отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ.
Как защититься от мошенников в Telegram:
- Всегда перепроверяйте информацию. Позвоните руководителю по известному вам номеру и уточните, действительно ли он отправлял вам сообщение.
- Обращайте внимание на детали. Например, на грамматические ошибки, неестественный стиль общения, незнакомые номера.
- Не переводите деньги незнакомым людям. Так, если вас просят перевести деньги на незнакомый счет, откажитесь и сообщите о случившемся в полицию.