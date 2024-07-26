Каждый пятый клещ в Татарстане опасен

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Республика
26 июля 2024  14:34
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане каждый пятый клещ, снятый с человека, оказался инфицирован боррелиозом (болезнью Лайма), сообщила журналистам заместитель главы регионального Роспотребнадзора Любовь Авдонина. 

Всего с начала сезона было исследовано более 3000 клещей, извлеченных из людей. 21% из них содержали возбудителей этой опасной инфекции. 

Несмотря на высокую зараженность клещей, число пострадавших от их укусов в этом году снизилось.

За медицинской помощью обратилось около 6,5 тысяч татарстанцев, что на 9% меньше, чем годом ранее. Диагноз «боррелиоз» после укуса клеща поставлен 13 жителям республики. 

В целях профилактики на территории Татарстана проведены обработки от клещей, которые охватили около 3 тысяч гектаров.

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