Каждый пятый клещ в Татарстане опасен

В Татарстане каждый пятый клещ, снятый с человека, оказался инфицирован боррелиозом (болезнью Лайма), сообщила журналистам заместитель главы регионального Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Всего с начала сезона было исследовано более 3000 клещей, извлеченных из людей. 21% из них содержали возбудителей этой опасной инфекции.

Несмотря на высокую зараженность клещей, число пострадавших от их укусов в этом году снизилось.

За медицинской помощью обратилось около 6,5 тысяч татарстанцев, что на 9% меньше, чем годом ранее. Диагноз «боррелиоз» после укуса клеща поставлен 13 жителям республики.

В целях профилактики на территории Татарстана проведены обработки от клещей, которые охватили около 3 тысяч гектаров.