Каждый татарстанец может протестировать систему электронного голосования

В частности, речь шла о том, что скоро на выборах будет использоваться государственная система «Выборы» и компоненты ее цифрового аналога — ГАС «Выборы» 2.0. Напомним, что в ноябре Татарстан будет тестировать эту систему.

Политолог, член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева считает, что ряду государств, в том числе и России, «важно предотвратить все возможные нарушения и манипуляции, обеспечить достоверность результатов голосования, защитить свой электоральный суверенитет». Для этого и вводится электронное голосование. Создание электронного реестра избирателей, который является важным элементом системы и содержит информацию обо всех гражданах, имеющих право голоса, позволяет исключить возможность двойного голосования и обеспечить точность и достоверность выборных списков, говорит эксперт.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин отмечает, что аналогов системы ГАС «Выборы» «до сих пор нет в мире».

Позитивным моментом он считает использование в системе 70-80% отечественных программных средств.

Представитель Общественной палаты РФ от РТ Тимур Какохо добавляет, что благодаря внедрению новых технологий происходит постепенный переход к электронному участию гражданина в управлении обществом и государством. Вместе с тем, он отмечает, что закрепленное право избирателя позволяет самостоятельно выбрать форму голосования, в то же время электронное голосование не является обязательным, оно не выступает также заменой традиционной формы голосования.

Как отмечал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, стать участником тестирования сможет любой гражданин, обладающий избирательным правом. Единственное требование — подтвержденная учетная запись на федеральном портале государственных услуг. «Необходимо будет зарегистрироваться в качестве участника тестирования, а в даты проведения тренировки, проголосовать на специальном портале», — сообщил он.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что цифровой аналог ГАС «Выборы» будет готов к следующим президентским выборам.