Каждый взрослый татарстанец может посмотреть на работу дистанционного электронного голосования

Как сообщили в пресс-службе ЦИК РТ, что принять участие в этом проекте, надо соответствовать нескольким критериям: быть российским гражданином старше 18 лет и иметь авторизованную учетную запись на портале Госуслуг РФ.

«Общефедеральная тренировка вызвала большой интерес у всех. Вчера у нас прошла конференция «Традиции и новации избирательной системы», поучаствовать в тренировке системы электронного голосования захотели ее участники. Также большинство членов УИК проявили инициативу и будут участвовать в тестировании платформы. Более того, многие задают вопрос, можно ли пригласить участвовать в тестировании знакомых. Можно и нужно!» — рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

По данным ЦИК России на утро 2 ноября, более 5 тысяч жителей нашей республики подали заявки. Прием заявлений будет осуществляться до 13 ноября. Это можно сделать на портале Госуслуг РФ.

В ЦИК РФ неоднократно утверждали, что нужно подготовить и проверить все электронные системы, поскольку в период выборов Президента России ожидаются массированные атаки недружественных стран на всю избирательную систему и ее электронные сервисы.