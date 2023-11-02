Каждый взрослый татарстанец может посмотреть на работу дистанционного электронного голосования

В России начался прием заявок на участие в тестировании ДЭГ. Его проведут на специальной защищенной платформе для голосования с 15 по 17 ноября.

Республика
2 ноября 2023  17:32
Автор:
Дмитрий Смирнов

Как сообщили в пресс-службе ЦИК РТ, что принять участие в этом проекте, надо соответствовать нескольким критериям: быть российским гражданином старше 18 лет и иметь авторизованную учетную запись на портале Госуслуг РФ.

«Общефедеральная тренировка вызвала большой интерес у всех. Вчера у нас прошла конференция «Традиции и новации избирательной системы», поучаствовать в тренировке системы электронного голосования захотели ее участники. Также большинство членов УИК проявили инициативу и будут участвовать в тестировании платформы. Более того, многие задают вопрос, можно ли пригласить участвовать в тестировании знакомых. Можно и нужно!» — рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

По данным ЦИК России на утро 2 ноября, более 5 тысяч жителей нашей республики подали заявки.  Прием заявлений будет осуществляться до 13 ноября. Это можно сделать на портале Госуслуг РФ.  

В ЦИК РФ неоднократно утверждали, что нужно подготовить и проверить все электронные системы, поскольку в период выборов Президента России ожидаются массированные атаки недружественных стран на всю избирательную систему и ее электронные сервисы.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Каждый взрослый татарстанец может посмотреть на работу дистанционного электронного голосования
Нарушение аккомодации у учащихся: консультирует специалист
Дмитрий Воронков отличился первой шайбой в НХЛ
Дмитрий Воронков отличился первой шайбой в НХЛ
Какие доходы учитываются при начислении единого пособия на ребенка?
Век цифровизации: для чего нужны документы в бумажном виде?
В Татарстане военным будут предоставлять землю в собственность
Из школьников делают потенциальных гигантов бизнеса
Екатерина Толстая: Для потомков Толстого Ясная Поляна и сейчас родное место