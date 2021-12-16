 Казгордума не стала инициировать отмену QR-кодов в Татарстане
news_header_top_970_100

Казгордума не стала инициировать отмену QR-кодов в Татарстане

Мэр города заявил, что пока рано подводить итоги введенной системы.

Город
16 декабря 2021  11:49

Депутаты Казгордумы не стали инициировать отмену системы QR-кодов в Татарстане. Ильсур Метшин отметил, что пока рано подводить итоги работы кодов.

Градоначальник отметил, что этот вопрос требует тщательной проработки, а также на рассмотрении различных депутатских комиссиях. Для того чтобы принять такое решение необходимо обсудить с Министреством здравоохранения и Роспотребнадзором.

Метшин подчеркнул, что введение QR-кодов направлено исключительно на сохранение и здоровье населения.

Напомним, что данную систему ввели в общественном транспорте республики из-за того, что возросло количество заболевших коронавирусом.

Новости
В Казани полицейские задержали мужчину с фальшивыми купюрами
«От Казани до Питера семь фильмов»: в Татарстане запустили автобусные рейсы до северной столицы
«Мы должны работать на сохранение межнационального согласия»: как прошел Год родных языков в Казани
«Мы должны работать на сохранение межнационального согласия»: как прошел Год родных языков в Казани
Журнал «Казань» проведет презентацию последних номеров в стиле новогоднего «Голубого огонька»
В Татарстане для восстановления дубовых лесов собрали рекордный урожай желудей
«Метроэлектротранс» первым в России внедрил оплату проезда с помощью датчиков
В Татарстане за сутки зарегистрировано 146 случаев заражения ковидом
В Татарстане мобильные патрули отправятся в леса, чтобы выявлять незаконную рубку елей к Новому году