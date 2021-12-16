Казгордума не стала инициировать отмену QR-кодов в Татарстане

Депутаты Казгордумы не стали инициировать отмену системы QR-кодов в Татарстане. Ильсур Метшин отметил, что пока рано подводить итоги работы кодов.

Градоначальник отметил, что этот вопрос требует тщательной проработки, а также на рассмотрении различных депутатских комиссиях. Для того чтобы принять такое решение необходимо обсудить с Министреством здравоохранения и Роспотребнадзором.

Метшин подчеркнул, что введение QR-кодов направлено исключительно на сохранение и здоровье населения.

Напомним, что данную систему ввели в общественном транспорте республики из-за того, что возросло количество заболевших коронавирусом.