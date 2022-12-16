Кешбэк и кран-буксы: эксперты подсчитали, как сэкономить на ЖКУ

Сколько можно сэкономить?

Самое простое и самое важное, что могут сделать все собственники в квартирах и домах, где технически это возможно, – установить индивидуальные приборы учета (в первую очередь на воду и электричество), чтобы не платить по нормативам. Это дает самую большую экономию – до 40, и даже до 50% от всех затрат на коммунальные услуги. Установка газового счетчика может дать экономию до 30-40%.

Если установить счетчик на тепло вместе с современными батареями с вентилями, устранить все теплопотери – это еще 25-30% экономии. Правда, это касается лишь домов с горизонтальной системой отопления. Если в доме проведены все энергоэффективные мероприятия – экономия достигнет 40%. Установленные счетчики окупятся через два с половиной года или до пяти лет максимум.

Экономим воду

Если из крана капает, это уже расход воды – приблизительно 24 литра в сутки, или 720 литров в месяц. Если же не капает, а течет, потери могут достигать 144 литров в сутки, или 4 тыс. литров в месяц. Течь в бачке унитаз – это порядка 2 тыс. литров в сутки, или 60 тыс. литров в месяц.

Чтобы устранить проблему с капанием из кранов, используйте современные кран-буксы с металлокерамическими элементами вместо резиновых прокладок. Также использование качественных рычажных смесителей с аэратором позволяет вдвое уменьшить расход воды, потому что вам не придется каждый раз настраивать температуру воды.

Не стоит мыть посуду под проточной водой – экономнее пользоваться двумя наполненными раковинами – для «мыльной» воды и для ополаскивания. Расход воды снижается в десятки раз, экономятся и моющие средства. А использование современных моделей посудомоечных машин может помочь сократить потребление воды и электроэнергии до 50%.

Можно сэкономить воду в пять-семь раз, принимая душ, а не ванну. Также меньше будет тратиться воды, если бриться и чистить зубы с закрытом краном.

Экономим тепло

Основные теплопотери происходят через оконные и дверные проемы – 40-50%; наружные стены – 30-40%.

Чтобы сократить тепловые потери до минимума, стоит установить современные стеклопакеты. Это же касается и остекления балконов и лоджий, что позволит снизить общие теплопотери на 10%.

Радиаторы нужно держать в чистоте и не заслонять их. Для повышения теплоотдачи радиаторы должны быть чистыми и снаружи, и внутри. Если они засорились внутри и не греют, обращайтесь в управляющую компанию. Не загораживайте радиаторы мебелью, декоративными панелями и плитами – это снижает теплоотдачу на 10%. Даже шторы могут задерживать тепло. Это же касается и окрашивания радиаторов масляными красками.

Экономим электроэнергию

Не оставляйте электроприборы в режиме ожидания. Электрические плиты, стиральные и посудомоечные машины, компьютеры, домашние кинотеатры и прочая бытовая техника расходуют много электроэнергии даже в положении stand by. Выключайте приборы с помощью кнопок или из розетки.

Это же касается и зарядного устройства смартфона или ноутбука: если гаджет не заряжается, не оставляйте зарядку в розетке. Устройство все равно потребляет электричество. Выключение неиспользуемых приборов из сети позволит снизить потребление электроэнергии в среднем до 300 кВт/ч в год.

Чаще размораживайте холодильник, ведь толстый слой льда ухудшает охлаждение замороженных продуктов и увеличивает потребление электроэнергии. Также используйте энергосберегающие лампы – они экономят расход электроэнергии и со временем сами себя окупают, несмотря на свою большую стоимость.

Приобретайте энергоэффективную бытовую технику – то есть в ее описании должно быть указано класс A++, A+ и A.

Оплачивайте коммунальные услуги по карте с кешбэком

Некоторые банки предлагают кешбэк на оплату коммунальных услуг, к тому же у банков может быть договоренность с энергетическими и тепловыми компаниями. Кешбэк будет небольшой (до 5%, обычно 2-3%), но это все равно снижает стоимость услуг.