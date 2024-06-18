КФУ готов к старту приемной кампании: открыты 7,5 тысяч бюджетных мест

20 июня стартует приемная кампания в вузы России, и Казанский федеральный университет уже готов встретить будущих студентов. В этом году приемная комиссия КФУ получила модернизированные помещения, оснащенные по последнему слову техники для максимального комфорта абитуриентов.

Ректор Казанского университета Ленар Сафин лично проверил готовность приемного пространства вуза, оценил функциональность и удобство рабочих зон, консультативных зон, где будущие студенты смогут получить информацию о направлениях подготовки и институтах КФУ.

«Для выпускников школ начинается новый, ответственный этап, и наша задача – помочь им сделать правильный выбор, который определит их будущее», – отметил Ленар Сафин.

В этом году КФУ вошел в число вузов, лидирующих по количеству бюджетных мест. В 2024/2025 учебном году их будет 7499, что на 199 больше, чем в прошлом году.

Подача документов в КФУ возможна через портал «Госуслуги», супер-сервис «Поступление в вуз онлайн», в социально-образовательной сети «Буду студентом», лично и через почту.