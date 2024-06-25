КФУ объявил о новых бонусах для абитуриентов при поступлении в 2024 году

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Республика
25 июня 2024  08:34
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанский федеральный университет (КФУ) в этом году расширил список индивидуальных достижений, которые приносят дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Об этом сообщил ответственный секретарь приемной комиссии вуза Александр Бибик.

В 2024 году абитуриенты могут получить:

  • 5 баллов: за окончание школы с золотой или серебряной медалью, за диплом о среднем или начальном профессиональном образовании с отличием, за победу в заключительном этапе олимпиад и конкурсов, включенных в перечень Министерства просвещения РФ, за победу в национальном или международном чемпионате "Абилимпикс", за звание чемпиона или призера Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, а также чемпиона мира, Европы, победителя первенства мира, первенства Европы.
  • 4 балла: за прохождение военной службы по призыву, контракту, мобилизации в Вооруженных силах России, а также за пребывание в добровольческих формированиях, участвующих в СВО.
  • 3 балла: за призерство в заключительном этапе олимпиад и конкурсов, включенных в перечень Министерства просвещения РФ.
  • 2 балла: за золотой, серебряный или бронзовый знак отличия ГТО.

Максимально за индивидуальные достижения можно получить 10 баллов.

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