КФУ объявил о новых бонусах для абитуриентов при поступлении в 2024 году

Казанский федеральный университет (КФУ) в этом году расширил список индивидуальных достижений, которые приносят дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Об этом сообщил ответственный секретарь приемной комиссии вуза Александр Бибик.

В 2024 году абитуриенты могут получить:

5 баллов: за окончание школы с золотой или серебряной медалью, за диплом о среднем или начальном профессиональном образовании с отличием, за победу в заключительном этапе олимпиад и конкурсов, включенных в перечень Министерства просвещения РФ, за победу в национальном или международном чемпионате "Абилимпикс", за звание чемпиона или призера Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, а также чемпиона мира, Европы, победителя первенства мира, первенства Европы.

за окончание школы с золотой или серебряной медалью, за диплом о среднем или начальном профессиональном образовании с отличием, за победу в заключительном этапе олимпиад и конкурсов, включенных в перечень Министерства просвещения РФ, за победу в национальном или международном чемпионате "Абилимпикс", за звание чемпиона или призера Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, а также чемпиона мира, Европы, победителя первенства мира, первенства Европы. 4 балла: за прохождение военной службы по призыву, контракту, мобилизации в Вооруженных силах России, а также за пребывание в добровольческих формированиях, участвующих в СВО.

за прохождение военной службы по призыву, контракту, мобилизации в Вооруженных силах России, а также за пребывание в добровольческих формированиях, участвующих в СВО. 3 балла: за призерство в заключительном этапе олимпиад и конкурсов, включенных в перечень Министерства просвещения РФ.

за призерство в заключительном этапе олимпиад и конкурсов, включенных в перечень Министерства просвещения РФ. 2 балла: за золотой, серебряный или бронзовый знак отличия ГТО.

Максимально за индивидуальные достижения можно получить 10 баллов.