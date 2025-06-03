КФУ опубликовал новые цены на обучение с ростом по популярным специальностям

Казанский федеральный университет обнародовал стоимость обучения на предстоящий учебный год, продемонстрировав значительное повышение цен на наиболее востребованные программы. Наибольший рост, достигающий 20-31%, затронул юридические, экономические и IT-направления.

Юридический факультет установил новую планку в 299 тысяч рублей за первый курс программы «Юриспруденция», что на 50 тысяч дороже предыдущего показателя. Аналогичный 20-процентный рост зафиксирован на факультете рекламы и связей с общественностью.

Экономический блок показал особенно резкий скачок – программа «Менеджмент» подорожала на 31%, достигнув 276 тысяч рублей. IT-специальности также не остались в стороне: «Программная инженерия» теперь оценивается в 277 тысяч рублей против прежних 231 тысячи.