КФУ получил уникальное право проводить экзамены для мигрантов в Татарстане

Казанский федеральный университет (КФУ) стал первым и единственным вузом в Татарстане, которому доверено проведение экзаменов для мигрантов по русскому языку, истории России и основам законодательства. Этот значимый шаг стал возможен благодаря подписанию соответствующего документа премьер-министром Михаилом Мишутиным.

На сегодняшний день в России существует всего 92 учебных заведения, обладающих подобной возможностью. К ним также относятся Марийский государственный университет и Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

Правительство установило тарифы на экзамены для мигрантов:

тест по русскому языку, истории и основам законодательства с целью получения гражданства будет стоить 2,9 тыс. рублей;

для оформления временного проживания или вида на жительство стоит 5,9 тыс. рублей;

тест на получение патента или разрешения на трудовую деятельность обойдется в 3,8 тыс. рублей.

Кроме того, важно отметить, что в этом месяце президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о повышении стоимости патентов для иностранцев. Это связано с прогнозами о росте заработных плат для иностранных специалистов, которые в следующем году могут достичь более 52 тыс. рублей в месяц.