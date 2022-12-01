 КФУ проводит Приволжский молодежный фестиваль «Национальное достояние»
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КФУ проводит Приволжский молодежный фестиваль «Национальное достояние»

7 декабря состоится гала-концерт и награждение победителей.

Республика
1 декабря 2022  18:50
Автор:
Роза Габитова

Казанский федеральный университет с 1 ноября по 7 декабря проводит Приволжский молодежный фестиваль народного творчества «Национальное достояние».

В фестивале участвуют творческие коллективы и исполнители из высших и средних специальных учебных заведений, школьники 9-11 классов из регионов ПФО. 

Цель фестиваля — сохранение и развитие языков, культуры и традиций коренных народов Поволжья, а также пропаганда среди молодежи народного творчества.

Отборочный тур в заочном формате проходил с 1 по 14 ноября по 11 номинациям. Было подано порядка ста заявок из Татарстана, Марий Эл, Башкирии, Мордовии.

7 декабря состоится гала-концерт и церемония награждения победителей в актовом зале ИФМК ( улица Татарстан, 2)

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