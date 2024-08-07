КФУ рассказал о созревшем «наногранате» в своем ботаническом саду

В Ботаническом саду Казанского федерального университета в самом разгаре цветение гранатового дерева сорта Нана.

По словам заведующего отделом дендрария и оранжерейного комплекса Ботанического сада КФУ Сергея Максимова, дерево, появившееся в 2007 году из семечка, является уменьшенной копией обычного граната, сохраняя все его особенности: фактуру, покрытие и семена.

«Нана» отличается от своего «большого брата» только размерами, плоды этого сорта достигают величины пятирублевой монеты.

В мае гранатовое дерево, которое зимует в субтропической оранжерее, постепенно приучают к условиям татарского климата, выставляя его в декоративной части дендрария.

Посетить Ботанический сад и полюбоваться цветением карликового граната можно в рамках экскурсий.