КФУ рассказал о созревшем «наногранате» в своем ботаническом саду

В Ботаническом саду Казанского федерального университета в самом разгаре цветение гранатового дерева сорта Нана.
По словам заведующего отделом дендрария и оранжерейного комплекса Ботанического сада КФУ Сергея Максимова, дерево, появившееся в 2007 году из семечка, является уменьшенной копией обычного граната, сохраняя все его особенности: фактуру, покрытие и семена.
«Нана» отличается от своего «большого брата» только размерами, плоды этого сорта достигают величины пятирублевой монеты.
В мае гранатовое дерево, которое зимует в субтропической оранжерее, постепенно приучают к условиям татарского климата, выставляя его в декоративной части дендрария.
Посетить Ботанический сад и полюбоваться цветением карликового граната можно в рамках экскурсий.