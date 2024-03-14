Кино, интерактивный комплекс, театральные постановки — какую программу подготовили в дни голосования

Больше 20 объектов культуры в Татарстане готовы бесплатно принять татарстанцев в дни выборов Президента России по специальному браслету «Я проголосовал!».

В Казанском татарском государственном театре юного зрителя имени Г.Кариева для 25 детей проведут экскурсию «Театральное закулисье» 15 марта в 11:00 и 16:00. Также выдадут в ограниченном количестве билеты на постановки:

15 марта, 18:30 «Җырлап яшик!» («С песней по жизни!») (30 билетов– 15*2)

16 марта, 18:30 «Ханума!» (10 билетов – 5*2)

17 марта, 18:30 «Матур Сity!» (20 билетов – 10*2)

Татарский Государственный Академический Театр имени Галиаскара Камала 15-17 марта откроет бесплатное посещение интерактивного комплекса «Шарык клубы». А также даст возможность приобрести со скидкой билеты на спектакли:

15 марта - 15% «Cүнгән йолдызлар / Угасшие звёзды»

16 марта - 16% «Сәфәр / Дорога»

17 марта - 17% «Мәхәббәт FM / Мэхэббэт FM»

Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая единственная продлила действие браслетов до 30 марта. Благодаря нему предоставит скидки 30% на билеты:

15.03.2024 – «Великие имена джаза. Том 2». Концерт Филармонического джаз-оркестра РТ

16.03.2024 – «Мелодии наших сердец». Сольный концерт Гульнары Байназаровой

17.03.2024 (11:00) – «Синяя птица». Музыкально-литературная композиция в исполнении Екатерины Гусевой и Ансамбля солистов «Рапсодия оркестра имени Н. П. Осипова»

17.03.2024 (17:00) – «Царь-девица». Музыкально-литературная композиция в исполнении Екатерины Гусевой и Ансамбля солистов «Рапсодия оркестра имени Н. П. Осипова»

19.03.2024 – «П. И. Чайковский. Лучшее». Концерт Филармонического музыкально-литературного лектория

22.03.2024 – Фортепианный вечер Филиппа Копачевского

24.03.2024 – Музыкальная комедия «Аршин мал алан»

30.03.2024 – «Три товарища». Концерт Государственного оркестра народных инструментов РТ с участием приглашенных солистов – Юлии Зиганшиной, Алины Атласовой, Ольги Голицыной, Сергея Петрищева и Бориса Дьякова.

В Культурном центре имени Пушкина 15-17 марта проведут персональную выставку фотохудожника Александра Маклакова «Из цифры собираю образ». 15 марта (18.30) пройдет бесплатный концерт «Друзья мои, прекрасен наш союз!» в рамках цикла «Листая Пушкинский календарь» по предъявлению браслета и предварительной регистрации.

В театре драмы и комедии имени К.Тинчурина 15 марта для впервые проголосовавших по браслету «Всей семьей на выборы» в кассе театра предоставляется 50% скидка (кроме 6 ряда) на спектакль «Студенческий договор. Наши дни» в 18:30. Также 16 марта в 14:00 - экскурсия «Театр ул – тормыш!»/«Театр – это жизнь!» Постановка бесплатная по предъявлению браслета и предварительной регистрации. А 17 марта в 14:00 - экскурсия «Театр ул – тормыш!»/«Театр – это жизнь!», бесплатно по предъявлению браслета и предварительной регистрации.

Государственный ансамбль песни и танца РТ в детском центре «Экият» 16 и 17 марта в 17:00 представит концертную программу «Мы вместе» по браслету «Всей семьей на выборы».

У ансамбля песни и танца «Агидель» 15 марта в 18.30 концерт, посвященный Году семьи. 16 марта в 10.00 – мастер-класс по татарскому танцу, а 17 марта в 10.00 – мастер-класс по вокалу.

В театре юного зрителя запланировано посещение аудиоспектакля «До и после Бури» по браслету.



Большой драмтеатр имени В.И.Качалова проведёт экскурсию по театральному музею для зрителей, пришедших на спектакли с браслетом избирателя.

В театре кукол «Экият» с 15 по 17 марта проведут бесплатные обзорные экскурсии по предварительной записи через кассу театра и предъявлению браслета:

15 марта 2024г. в 13:00

16 марта 2024г. в 17:30

17 марта 2024г. в 17:30

Зрители должны при себе иметь: документ подтверждающий личность, степень родства с детьми и браслет.

В кинотеатре «Мир» можно посетить любой сеанс бесплатно по браслету.

Казанский цирк предоставит скидку 20% на представление «Цирк из сапога» в марте 2024 года.

Ансамбль крашен «Бермянчек» 15 марта проведёт мастер-классы: 10:00 – вокал, 11:30 – танцы, 13:30 – инструменты, 15:00 – вокал, 16:30 – танцы, 18:30 – инструменты. 16-17 марта в 13:00 и 17:00 лекцию-концерт.

Также программа организуют в Бугульминском, Атнинском, Мензелинском, Нижнекамском, Буинском, Набережночелнинском и Альметьевском драматическом театре, а также театре кукол в Челнах.