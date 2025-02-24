Кино Татарстана получит 8 миллионов на новые проекты в 2025 году

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Республика
24 февраля 2025  13:47

Министерство культуры Республики Татарстан объявило о планах выделить 8 миллионов рублей на поддержку создания 10 фильмов в 2025 году. Финансирование, доступное некоммерческим организациям, покроет полный цикл производства кинокартин различных жанров: от документального и игрового кино до анимации.

Приоритет будет отдан проектам, освещающим важные темы, такие как безопасность дорожного движения, героизм в Великой Отечественной войне и СВО, а также юбилейные даты известных татарских деятелей культуры, включая Ильгама Шакирова и Мусы Джалиля.

Данная инициатива реализуется в рамках государственных программ по сохранению и развитию языков Татарстана и поддержке социально ориентированных НКО.

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