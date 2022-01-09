 Кипрские ученые выявили новый штамм коронавируса «Дельтакрон»
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Кипрские ученые выявили новый штамм коронавируса «Дельтакрон»

Новый вид инфекции — гибрид старых штаммов дельта и омикрона.

Республика
9 января 2022  12:54
Автор:
Роза Габитова

Ученые кипрского университета лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии выявили новый штамм COVID-19. Ему дали название «Дельтакрон». Об этом сообщил глава лаборатории Леонтиос Кострикис, который возглявля научно-консультативный совет по борьбе с пандемией.

Такое название новый штамм получил из-за того, что у него есть генетическая основа, как у «дельты» и мутации, как у «омикрона», отметил исследователь. 

«Дельтакрон» обнаружили у 25 человек, из которых 11 у госпитализированных граждан, а 14 — у местных жителей.

Ранее «КВ» сообщали, что приезжающих из Нижнего Новгорода татарстанцев не будут проверять на наличие омикрон-штамма.

 

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