Кипрские ученые выявили новый штамм коронавируса «Дельтакрон»

Ученые кипрского университета лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии выявили новый штамм COVID-19. Ему дали название «Дельтакрон». Об этом сообщил глава лаборатории Леонтиос Кострикис, который возглявля научно-консультативный совет по борьбе с пандемией.

Такое название новый штамм получил из-за того, что у него есть генетическая основа, как у «дельты» и мутации, как у «омикрона», отметил исследователь.

«Дельтакрон» обнаружили у 25 человек, из которых 11 у госпитализированных граждан, а 14 — у местных жителей.

Ранее «КВ» сообщали, что приезжающих из Нижнего Новгорода татарстанцев не будут проверять на наличие омикрон-штамма.