Кипяток затопил IT-парк в Казани из-за прорыва в ресторане

Утром 23 апреля в казанском IT-парке на улице Спартаковской произошло затопление кипятком. Причиной стал прорыв труб в ресторане татарской кухни «Тюбетей». Заведение временно закрыто до устранения последствий аварии, сроки восстановления пока не называются.

По данным городских Telegram-каналов, вслед за этим произошел еще один прорыв труб в соседнем заведении. В IT-парке отключили электричество в качестве меры предосторожности. Несмотря на перекрытие воды, парковочные зоны и тротуары остаются затопленными.

Некоторые пользователи связывают инцидент с использованием некачественных материалов. «Поставили дешевые китайские трубы, потом удивляются, почему прорвало», — написал один из подписчиков.