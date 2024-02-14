Кировский и Московский: в районах строятся жилье, больницы, детсады и дороги

На прошедшем в понедельник традиционном аппаратном совещании в Казанской мэрии глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов отчитался о развитии подведомственной территории за прошлый год.

По его словам, все изменения в районах происходят только во благо его жителей. Миронов коснулся темы помощи бойцам, находящимся в зоне СВО, и их семьям. За весь прошлый год администрация совместно с управляющими компаниями, предпринимателями и организациями районов в зону СВО направила 7 фур гуманитарной помощи и 10 автомобилей на общую сумму 232 млн рублей. Под патронажем находятся 838 семей участников спецоперации, которым оказывается адресная помощь в решении бытовых вопросов, лечении и покупке лекарств, школьных принадлежностей и детской одежды.

Говоря об экономическом развитии районов, Миронов сообщил, что всего за прошлый год в основной капитал было привлечено 24,5 млрд рублей инвестиций, что в два раза превосходит аналогичный показатель позапрошлого года. На тысячу увеличилось количество индивидуальных предпринимателей и на 3 тысячи - число самозанятых. Средний по районам размер зарплаты вырос до 73 тысяч рублей. В Московском и Кировском районах весь год функционировали четыре площадки для сельхозярмарок, которых за год провели 21. Объем завезенной продукции в денежном выражении составил 318 млн рублей. Спикер подчеркнул, что самыми востребованными продуктами на этих ярмарках остаются яйца, помидоры, огурцы, сахар и молоко.

В прошлом году введено в эксплуатацию 10 домов на 1222 квартиры. В этом году к ним добавится еще 12 домов на 1707 квартир. В минувшем году по жилищным программам 189 семей смогли улучшить жилищные условия. По республиканской программе «Наш двор» обновлено 97 придомовых территорий. В этом году благоустроят еще 66 дворов.

Дорожные рабочие закончили первый этап реконструкции Горьковского шоссе. А полностью объект должен быть сдан уже в текущем году. Реконструированная магистраль протяженностью 11 км, на которой не будет светофоров, увеличит пропускную способность на этом участке до 11 тысяч машин в час.

Другие важные проекты связаны с общественными пространствами. Если в Московском районе создание нового бульвара на улице Серова только началось, то в Кировском реконструкция сада Рыбака уже завершена. Здесь обновили входные группы, установили скамейки и проложили велодорожки, а также оборудовали спортплощадки и полностью восстановили облик старого фонтана, который был главным украшением сада. Плюс согласно пожеланиям пожилых, но активных людей тут открыли танцевальную зону.

Также в районах ремонтируются учреждения образования. Недавно был завершен капитальный ремонт детского сада №149. А уже в 2024 году после капремонта откроется детсад №62, расположенный в поселке Юдино. По плану в детском садике №134, что находится в жилом комплексе «Салават Купере», откроют дополнительные ясельные группы на 54 места.

Бывший до недавнего времени аварийным один из корпусов гимназии №9 полностью восстановлен. Миронов доложил, что отремонтирован спортзал в гимназии №75 и четыре школьных ресторана, как теперь называют преобразившиеся столовые. В том же «Салават Купере» за отчетный период открылся долгожданный филиал политехнического лицея №182 на 1,5 тысячи мест. В текущем году отремонтируют пищеблоки еще четырех школ. Началось возведение пристроя гимназии №2 имени Ш.Марджани, который станет центром подготовки педагогов для преподавания на татарском языке.

В начале этого года на улице Короленко открылся трехэтажный молодежный клуб «Яратам». Он возведен с нуля на месте старых гаражей. В здании находятся залы для йоги и танцев, киберзона, кабинет робототехники, коворкинг, терраса для кинопросмотров и музыкальных выступлений.

В 2023 году завершился капремонт двух корпусов городской больницы №16, городской детской больницы №1 и здания госпиталя для ветеранов войн, в котором открылось отделение на 10 коек для лечения и реабилитации участников СВО. В планах на этот год - завершить капремонт стационара клинической больницы №2 и достроить в ЖК «Салават Купере» поликлинику, которая объединит взрослое и детское отделения, женскую консультацию и станцию скорой помощи.