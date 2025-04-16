Китай готов к диалогу, но не допустит торговой диктатуры – генконсул КНР в Казани

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо в интервью «Татар-информу» заявил, что Китай выступает за мирное урегулирование конфликтов и стабильность мировой экономики, но не намерен поддаваться давлению со стороны США.

«США развязали торговую войну, жертвуя интересами других стран ради собственных амбиций. Китай не хочет конфронтации, но и не боится ее. Если Вашингтон готов к диалогу, ему следует отказаться от санкционного давления и абсурдных методов», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что в случае продолжения политики «взаимных тарифов» Пекин совместно с другими государствами будет противостоять торговой диктатуре, отстаивая принципы многосторонности и глобализации.

«В торговых войнах не бывает победителей. Китай остается приверженцем дипломатических решений, но готов дать адекватный ответ на любые вызовы», — резюмировал Сян Бо.