Китай готов к диалогу, но не допустит торговой диктатуры – генконсул КНР в Казани

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Республика
16 апреля 2025  10:49

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо в интервью «Татар-информу» заявил, что Китай выступает за мирное урегулирование конфликтов и стабильность мировой экономики, но не намерен поддаваться давлению со стороны США.

«США развязали торговую войну, жертвуя интересами других стран ради собственных амбиций. Китай не хочет конфронтации, но и не боится ее. Если Вашингтон готов к диалогу, ему следует отказаться от санкционного давления и абсурдных методов», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что в случае продолжения политики «взаимных тарифов» Пекин совместно с другими государствами будет противостоять торговой диктатуре, отстаивая принципы многосторонности и глобализации.

«В торговых войнах не бывает победителей. Китай остается приверженцем дипломатических решений, но готов дать адекватный ответ на любые вызовы», — резюмировал Сян Бо.

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