Китайские ученые открыли антитело, способное противостоять всем штаммам COVID-19

Несколько ученых из китайского университета в Гуанчжоу выявили антитело 35B5, которое может объединяться с S-белком коронавируса и нейтрализовать все его штаммы. Об этом заявляет ТАСС.

«<...> Это позволяет использовать данный регион не только для создания антител, но и разработки универсальной вакцины от всех штаммов ковида», — сказано в исследовании ученых.

Уникальное антитело было обнаружено в крови в крови у переболевшего жителя Китая.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в случае, если новый омикрон-штамм окажется заразнее штамма-дельта, то он сможет его вытеснить и занять его место. Подробности об опасности вируса и как от него защитится читайте в нашем материале.