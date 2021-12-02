 Китайские ученые открыли антитело, способное противостоять всем штаммам COVID-19
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Китайские ученые открыли антитело, способное противостоять всем штаммам COVID-19

Редкое антитело было обнаружено в крови у переболевшего жителя Китая.

Истории
2 декабря 2021  18:19
Автор:
Эдуард Салихов

Несколько ученых из китайского университета в Гуанчжоу выявили антитело 35B5, которое может объединяться с S-белком коронавируса и нейтрализовать все его штаммы. Об этом заявляет ТАСС. 

«<...> Это позволяет использовать данный регион не только для создания антител, но и разработки универсальной вакцины от всех штаммов ковида», — сказано в исследовании ученых.

Уникальное антитело было обнаружено в крови в крови у переболевшего жителя Китая.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в случае, если новый омикрон-штамм окажется заразнее штамма-дельта, то он сможет его вытеснить и занять его место. Подробности об опасности вируса и как от него защитится читайте в нашем материале.

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