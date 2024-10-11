Клоп-черепашка «убил» 15% зерна в Татарстане

В этом году урожай зерновых культур в Татарстане серьезно пострадал от нашествия клопа-черепашки. В общей сложности, пострадало 15% урожая.

В результате, как сообщила директор «Центра оценки качества зерна» в РТ Татьяна Менликиева, качество клейковины пшеницы резко снизилось.

Клоп-черепашка, питаясь пшеницей на всех этапах ее роста, значительно снижает урожайность, размер и вес зерна, а также стекловидность. Поврежденное зерно практически не пригодно для выпечки.

По словам Менликиевой, аграрии проводили обработку культур против вредителя, но погодные условия оказались для него благоприятными, и повторная обработка не проводилась.