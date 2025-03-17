«Книжный поезд» прибыл в Казань: фестиваль в честь 80-летия Победы

В Казань прибыл «Книжный поезд», в рамках которого в город приехали известные писатели, издатели и общественные деятели. Среди участников — Олег Рой, Сергей Лукьяненко, Сергей Переслегин, Илья Бояшов, Анна и Сергей Литвиновы, Ася Лавринович, Люцида Аквила и другие. Одним из ключевых событий стала пленарная сессия в Национальной библиотеке Республики Татарстан, где участников и гостей поприветствовал руководитель Республиканского агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

— Рад приветствовать всех участников в солнечном Татарстане. Очень приятно видеть столько творческих, пишущих людей в одном месте. Уверен, вы сможете глубоко познакомиться с традициями и обычаями нашей республики. Желаю всем интересных встреч и плодотворного общения, — сказал Салимгараев.

Акция «Книжный поезд» проходит уже во второй раз, и в этом году она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Впервые проект приобрел международный статус, что подчеркивает его значимость для популяризации чтения и культуры.

Фестиваль стартовал 13 марта в Санкт-Петербурге и уже успел побывать в Минске, Москве и Нижнем Новгороде. После Казани поезд отправится в Ульяновск и Волгоград.

В рамках фестиваля в Казани запланировано около 30 мероприятий на десяти площадках, включая Национальную библиотеку РТ, Казанский федеральный университет, Полилингвальный комплекс «Адымнар», Культурный центр имени Пушкина, Союз писателей РТ и другие.

Ключевые темы:

Встречи с писателями и общественными деятелями.

Дискуссии и круглые столы с участием представителей издательств, библиотечного сообщества и государственных культурных организаций.

Обсуждение роли чтения в воспитании и развитии личности.

Заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин отметил:

— Культура чтения — одна из основных духовно-нравственных ценностей, которая лежит в основе гармоничного воспитания и развития личности. Сегодня это особенно важно. Благодаря подобным проектам мы видим, что чтение как основной источник знаний набирает популярность.

«Книжный поезд» не только способствует популяризации чтения, но и объединяет людей, увлеченных литературой, из разных городов и стран. В год 80-летия Победы проект также напоминает о важности сохранения исторической памяти через книги и культурные мероприятия.

Фестиваль продлится несколько дней, и жители Казани смогут принять участие в различных событиях, посвященных литературе и культуре.