Ко Дню защиты детей в Казани откроется еще один новый лагерь

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Город
6 мая 2024  16:03
Автор:
Эндже Гарафиева

Подарок юным казанцам представят 1 июня в День защиты детей. В Казани торжественно откроется детский лагерь «Молодая гвардия», где завершается капитальный ремонт помещений.

Благодаря ремонту на территории лагеря появились дополнительные десять спальных корпусов. Основная нагрузка придется на летний сезон, но и зимой лагерь также будет принимать детей, так как четыре корпуса будут  отапливаться круглогодично.

Лагерь сможет одновременно принимать 280 детей со всей республики. Ожидается, что этим летом здесь пройдет пять тематических смен для учеников спортивных школ.

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